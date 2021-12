Super Green Pass, controlli dei Nas nelle discoteche. I locali visitati

Super green pass, i controlli a campione dei Nas nelle discoteche durante il week end hanno toccato anche le province di Treviso e Venezia. Sei i locali visitati dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità per un totale di 102 persone controllate. Tutte in regola, munite della certificazione rafforzata, obbligatoria anche per andare a ballare. Continuano ora gli accertamenti sull'autenticità delle certificazioni esibite: i militari verificheranno che siano state regolarmente rilasciate.

I locali controllati

Due i locali trevigiani controllati: l'Odissea di Spresiano e il Diamantik di Gaiarine. Quattro invece quelli controllati nel veneziano: Molo 5 di Marghera, Area city di Mestre, Palmariva di Fossalta di Portogruaro, Tnt di Lugugnana di Portogruaro.

I controlli rientrano in una campagna nazionale che ha visto ispezionati 261 locali tra discoteche, pub e sale da ballo: 8 di questi sono stati chiusi per violazioni. Sono 9mila le persone controllate, con 69 sanzioni totali, tra titolari e clienti (tra cui uno in provincia di Latina andato a ballare pur essendo in isolamento fiduciario).