TREVISO - Nuova guest star per Suoni di Marca, che il 22 luglio, sui Basioni della città, ospiterà due “act” storici della scena partenopea: Tullio De Piscopo e i 24 Grana per un doppio set ricco di ritmo, poesia e passione mediterranea.

Il primo, batterista storico in studio e dal vivo, ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e internazionale, uno su tutti Pino Daniele, ma anche Mina, Battiato, De Andrè, Gaber, Celentano, Vanoni, Jannacci, fino a raggiungere Astor Piazzolla, Quincy Jones, Chet Baker e Gerry Mulligan tra i tantissimi. Ciò che da sempre contraddistingue lo stile del batterista napoletano è in primo luogo una tecnica inattaccabile, adatta, come suggeriscono le sue collaborazioni, a ogni genere possibile: pop, blues e tango, passando per il jazz in tutte le sue sfumature, dall’afro alla fusion. A questa si unisce un carisma unico da cui traspare un animo positivo e travolgente che lo ha portato fin dagli anni Settanta a realizzare anche diversi lavori da solista. Questo tour è infatti una celebrazione del De Piscopo frontman, che per l’occasione propone un repertorio per sola batteria tra improvvisazioni virtuose e hit intramontabili come “Stop bajon”, “Pummarola blues” e “Andamento lento”.

La band

Quella dei 24 Grana è invece una storia più recente ma non priva di importanza. Attivi dagli anni Novanta, la band napoletana si insinua nella scena underground con i primi concerti e le apparizioni nelle compilation locali fino a pubblicare l’ep 24 grana (1996), l’album Loop (1997), e il Live ‘98 al Teatro Nuovo (1998). La storia del gruppo prosegue poco oltre il primo decennio del 2000 durante il quale si conferma uno stile tra il dub e il crossover unito a testi principalmente in dialetto napoletano e che si apriranno sempre di più alla lingua italiana sul finire della prima parte di carriera. Il meglio del repertorio dei 24 Grana è contenuto in “A raccolta” (2020) una selezione di grandi classici e un inedito che segna il ritorno della formazione originale. Un nuovo inizio accompagnato dal primo tour post-reunion e che simboleggia l’incontro tra passato e futuro.

Il festival

Oltre a Tullio De Piscopo e i 24 Grana, gli altri grandi nomi per questo Suoni di Marca 2023 sono i Marlene Kuntz (domenica 16 luglio), Alfa (lunedì 17 luglio), Tony Hadley (martedì 18 luglio), i Rockets (giovedì 20 luglio) e i Nobraino (sabato 29 luglio). Il festival non sarà solo musisca, ma anche il Percorso del Gusto, Area Bimbi e la Mostra-Mercato. Percorso del Gusto offre una grande varietà di specialità culinarie, dalle specialità tradizionali ai gusti da tutto il mondo, dal finger e street food ai ristoranti storici di tutta la provincia. A questi si alternano l’Area Bimbi, sempre più ampia e attrezzata, e gli espositori della Mostra-Mercato, artigianato di qualità che propone tra le tante cose abbigliamento vintage, oggettistica e gioielleria.