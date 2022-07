Suicidio a Vittorio Veneto, uomo trovato morto in auto

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Un uomo è stato trovato morto in auto questa mattina, giovedì 14 luglio 2022. Dai primi riscontri si tratterebbe di un suicidio: l'uomo sarebbe morto asfissiato con la bombola di gpl lasciata aperta in auto. La vittima non aveva documenti con sé e parrebbe avere intorno ai 60 anni. I carabinieri stanno cercando di identificarlo.

A lanciare l'allarme stamattina, verso le 7.15, è stato un passante che si è accorto del corpo accasciato in auto. La vettura era parcheggiata in via Manzana, a Carpesica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire la macchina, e il Suem.