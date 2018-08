Ai domiciliari, si lascia cadere dall'ottavo piano e muore a 27 anni

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOGLIANO - Quella cameretta dev'essergli sembrata una gabbia, costretto agliormai da diversi mesi, nonostante il permesso di muoversi di giorno. Aveva sbagliato e stava pagando le conseguenze di quegli errori. Ma l'altra sera, colto da un momento di, ha avvicinato la poltrona alla finestra, è salito sul balcone e, precipitando dall'ottavo piano del palazzo. A. è morto così, sul pianerottolo al pianterreno del condominio di via dello Scoutismo, dove da ragazzino era solito giocare assieme ai tanti amichetti del quartiere popolare di Mogliano.i e, nonostante quella condanna che lo aveva portato prima in carcere e poi ai domiciliari, tutta una vita davanti e tutto il tempo di ripartire da zero e ricominciare.