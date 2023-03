Si getta sotto il treno, 32enne morto sul colpo. Convogli fermi per ore

SPRESIANO - Tragedia della disperazione oggi - 14 marzo - nella Marca: si è gettato sotto a un treno, a un chilometro dalla stazione ferroviaria di Spresiano. La vittima è un italiano M. S., 32enne, sulla cui identificazione hanno lavorato a lungo gli agenti della Polfer di Mestre intervenuti sul posto, oltre ai carabinieri. L’incidente è successo alle 17,25 e subito è stato bloccato il transito dei treni da Susegana per Lancenigo, e viceversa, causando non pochi disagi tra i pendolari che in quell’ora sono particolarmente numerosi.



La comunicazione del ritardo è stata fornita anche i viaggiatori e molti di loro hanno protestato.

Sul posto, oltre alla polizia ferroviaria, anche i sanitari del Suem che hanno rimosso la salma. L’identificazione del suicida è stata resa particolarmente complicata dalle condizioni. Pare che l’uomo soffrisse di crisi depressive e abbia deciso di mettere in atto il suo piano gettandosi sotto ad un convoglio che si era fermato alla stazione di Spresiano e, poi, aveva ripreso regolarmente la sua corsa. L’uomo non ha lasciato nulla per spiegare il suo gesto che, molto probabilmente è l’atto conclusivo di un malessere durato a lungo.

Il transito dei treni è rimasto sospeso per diverse ore e soltanto in serata è ripreso regolare.

SOS SUICIDI

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per

superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui

potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628;

Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund

800.168.678.