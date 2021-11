Tragedia al lago di Castelfranco: sub padovano si immerge, accusa un malore e muore

CASTELFRANCO - Dramma nel lago di Castelfranco: sub stroncato da un malore. La tragedia si è consumata stamattina, 28 novembre, poco dopo mezzogiorno e mezzo. L'anziano, originario del Padovano, era insieme a un gruppo di appassionati. Si è immerso con i compagni ma a un certo punto avrebbe accusato un certo malessere, che lo ha spinto a risalire. Una volta fuori dall'acqua si è accasciato a terra, esanime. Non c'era più battito. Gli astanti, tra cui un'infermiera che accompagnava il gruppo di sub padovani, hanno provato subito a rianimarlo, in attesa dei soccorsi: hanno praticato o il massaggio cardiaco e hanno usato il defibrillatore del vicino ristorante, la Baita al Lago. Sul posto si sono precipitate ambulanza, automedica e anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno cercando ora di ricostruire l'esatta dinamica.

+++ Notizia in aggiornamento +++