MOTTA DI LIVENZA - Grave incidente questa mattina a Motta di Livenza in via Cerche, nel Trevigiano: una stufa a pellets è scoppiata in case e fiamme e calore hanno investito una donnadi 32 anni. La donna ha riportato ustioni gravi, sul posto i vigili del fuoco e il 118 con l'elicottero. Ultimo aggiornamento: 10:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA