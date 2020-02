Famiglia intossicata dal monossido di carbonio: colpa della stufa a legna

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Famiglia intossicata dal monossido di carbonio: è successo nella notte di sabato 8 febbraio, poco prima dell'una, in via Cal di Nove a Vittorio Veneto.



Padre 61enne, madre 56enne, e i figli di 14, 17,19 e 27 anni, sono rimasti intossicati dalle esalazioni della stufa a legna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Vittorio Veneto. La famiglia coinvolta, di origine marocchina, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata presso gli ospedali di Vittorio Veneto e Conegliano, dai quali sono stati dimessi nel corso della notte, avendo riportato un'intossicazione di lieve entità che non ne ha reso necessario il ricovero.