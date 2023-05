Premiati i giovani talenti a Verona. Gli studenti della scuola Coletti di Treviso si impongono e stravincono a Scuole in Musica

VERONA/TREVISO - Ragazzi da podio: l’IC5 Coletti si riconferma scuola ad alto livello per l’indirizzo musicale. Premiati 2 solisti con 2 primi premi assoluti al settimo concorso nazionale “Scuole in musica”, che si è svolto ieri a Verona, a palazzo della Gran Guardia in piazza Brà con l’Arena come sfondo all’evento.

Ben 12mila i partecipanti arrivati da tutta Italia, che si sono misurati con i loro pezzi tra esibizioni online e in presenza. Ecco allora, le vittorie dell’istituto Comprensivo 5 Coletti: Martino Scolese, della classe 3.A, si è classificato 1° premio assoluto con punteggio 100/100 al violoncello categoria 1C; Isabella Leanza, della 2A, 1° assoluto con punteggio 100/100 al violoncello categoria 1B accompagnata al pianoforte dal fratello Samuele, a sua volta ex alunno IC5 Coletti.

Altro primo premio, con punteggio 95/100, è andato a Raffaele Ingrosso al pianoforte, attualmente studente del liceo musicale Giorgione di Castelfranco e diplomatosi lo scorso anno presso l’IC5 Coletti.

Le esecuzioni, giudicate con il massimo dei voti, sono frutto della passione e di un’importante lavoro di preparazione dei docenti di strumento Placido Sanson e Paolo Craglietto e del talento di queste giovani eccellenze trevigiane. «La scuola - dicono dal Coletti - si dimostra ancora una volta un importante agenzia del territorio per la formazione e lo sviluppo dei giovani e l’emersione dei loro talenti».