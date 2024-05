Studenti, un mese in Danimarca, Germania e Spagna: il progetto di stage del Max Planck di Lancenigo

TREVISO - Da Treviso, a Danimarca, Germania e Spagna: gli studenti del Plank pronti per un mese all'estero. È tempo di lavoro all’estero per gli studenti del Max Planck di Lancenigo. Grazie al progetto Erasmus+ Upper trenta ragazze e ragazzi delle classi quarte del Liceo delle Scienze applicate e dell’Itis sono partiti per un mese di stage tra maggio e giugno, in Spagna, Danimarca e Germania dando una dimensione internazionale al proprio percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). «L’istituto è orgoglioso di aver beneficiato, per due anni di seguito, di fondi europei dedicati alla mobilità internazionale – afferma la Dirigente Scolastica Emanuela Pol -, gli studenti sia del liceo che del tecnico avranno un’opportunità unica di vivere per un mese all’estero, mettersi alla prova in un vero contesto lavorativo acquisendo competenze linguistiche e tecniche da riportare nel loro curriculum per la propria storia professionale futura».

Il progetto Erasmus

È la seconda esperienza organizzata dall’istituto Max Planck che sempre con il Progetto Erasmus ha permesso di svolgere il Pcto all’estero ad un altro gruppo di studenti tra settembre e ottobre del 2022. Quest’anno le partenze sono state anticipate alla fine del quarto anno: dieci alunni sono andati a Madrid, dieci a Copenaghen e dieci ad Halle vicino a Lipsia dove hanno trovato impiego in diverse aziende individuate dalle Camere di Commercio Italiane all’estero. Le attività sono molto diversificate ma tutte inerenti all’indirizzo di studio: si va dalla Compagnia di Bioscienza, all’azienda specializzata nel recupero di capsule caffè, dal Dipartimento di Ingegneria civile all’Istituto nazionale di metrologia in Danimarca; e poi dal restyling di siti web ad un’azienda che sviluppa software per smart working in Germania. Non mancano la cybersecurity e l’e-commerce. Le attività degli studenti del liceo riguarderanno soprattutto tecniche di analisi, ricerca e lettura dati di laboratorio, supporti informatici specifici, elaborazione di piani sperimentali di ricerca, per gli allievi dell’Itis i settori di applicazione riguardano l’informatica (sviluppo software, cloud, database), telecomunicazioni (reti, design di infrastrutture e software dispositivi), automazione ed elettronica (progettazione Cad3D, sviluppo controllo impianti).

Ciascun gruppo di studenti è accompagnato da due insegnanti che si alternano, risiedendo nella stessa città, per seguire da vicino le attività.