CASTELFRANCO - Si conoscono sui banchi dell'Academy e diventano titolari del salone di parrucchiere dove lavorano maturando il progetto in piena pandemia. Loro sono Martina Cattapan e Serena Dal Bello, rispettivamente 24 e 25 anni, e quello che si aprirà domenica a Castello di Godego in via Piave 4, è il loro sogno nel cassetto. Un sogno che finalmente da quel cassetto del comodino esce per diventare PuntoUndici, un salone di parrucchiere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati