di Elena Filini

TREVISO -del figlio: il. Una sentenza destinata a far discutere, quella del Tribunale di Treviso in merito al caso di unal centro di una controversia tra ex conviventi. Il bambino frequentava un istituto privato che punta molto sullo. La madre, per le amicizie e la continuità didattica, voleva lasciarlo lì. Ma il Tribunale ha dato ragione al padre sostenendo che il programma di apprendimento della scuola privata,, potrebbe non garantirgli una preparazione adeguata per affrontare le scuole superiori».