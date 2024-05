TREVISO - Accerchiato in pieno centro da una baby gang: sei ragazzini minorenni lo hanno spintonato, minacciato con un tirapugni e derubato del portafoglio. Vittima dell’ennesima rapina commessa da una baby gang è uno studente di 17 anni, tenuto sotto scacco da ragazzini poco più piccoli di lui. L’aggressione è avvenuta venerdì pomeriggio, verso le 15, tra via Gabriele D’Annunzio e Piazza Pio X, nel quadrante “caldo” di piazza Vittoria. Il 17enne era lì con un amico: stava comprando da un distributore automatico il liquido per la sigaretta elettronica. A un certo punto gli si avvicina un ragazzino sui 15 anni. Attacca bottone con una scusa: gli chiede in prestito la tessera che lo studente ha appena usato per acquistare i tabacchi. Lui declina la richiesta, rifiutandosi di cederla e si allontana insieme all’amico. A quel punto scatta l’agguato. In pochi secondi il 17enne si ritrova circondato da una gang: altri cinque scagnozzi sono arrivati a dare manforte al bullo. Hanno tutti tra i 15 e i 16 anni. Sono già in evidente superiorità numerica, ma per assicurarsi di poter agire indisturbati allontanano l’amico della vittima a suon di minacce. Gli strappano di mano la bibita e i pop corn che aveva appena comprato, per fargli capire che fanno sul serio.

L'agguato

Il peggio però deve ancora arrivare. Il branco si focalizza sul 17enne. Prima lo prendono a spintoni, poi lo incalzano con le minacce: «Dacci i soldi o finisce male». Uno di loro estrae un tirapugni per intimidire ulteriormente la vittima. Se il ragazzo non cede, la gang è pronta a usarlo. Le conseguenze potrebbero essere drammatiche, come raccontano le cronache degli ultimi anni: nasi rotti, lividi, ferite. Lo studente tenta una mossa disperata, nell’estremo tentativo di rabbonire i suoi aguzzini. Tira fuori dal portafoglio qualche moneta e la offre alla gang, nella speranza che quell’obolo basti a placarli. Si sbaglia: la gang vede che dentro c’è altro denaro e gli strappa di mano il portafoglio per poi dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La vittima, superato lo choc iniziale, ha raccontato tutto ai genitori e insieme a loro ha presentato denuncia. Sul caso indagano ora i carabinieri di Treviso. La gang potrebbe avere le ore contate visto le tante telecamere presenti in centro. Le indagini e la giustizia faranno il loro corso.

L'escalation

Nel frattempo in città sale la preoccupazione per un fenomeno, quello della violenza giovanile, ormai fuori controllo. L’escalation è allarmante. Nelle ultime due settimane i casi si sono susseguiti: il più eclatante è forse quello di un 12enne, studente di seconda media, derubato delle scarpe da ginnastica in via Zara, vicino al Lungosile Mattei, mentre tornava da scuola. Lo studente era stato rincorso e rapinato da tre ragazzini poco più grandi di lui. Pochi giorni dopo, tre studenti di Casier, di 15 e 16 anni, erano stati picchiati da un gruppo di coetanei e costretti a suon di pugni a consegnare loro il denaro che avevano in tasca. Sempre nelle ultime settimane, la polizia locale aveva arrestato il capo 17enne della baby gang terrore degli studenti: a febbraio i bulli avevano rapinato quattro studenti in mezz’ora vicino alla stazione Mom. E poi ancora in Piazza Pio X, un mese fa, quando un 14enne era stato preso a pugni da due coetanei: volevano portargli via la sigaretta elettronica.