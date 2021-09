TREVISO - Non solo medici, infermieri e operatori. Anche uno studente del corso di laurea in Ostetricia è stato sospeso per non essersi vaccinato contro il coronavirus, senza un valido motivo. Il giovane, iscritto all'Università di Padova, avrebbe dovuto affrontare il tirocinio clinico negli ospedali trevigiani. Alla luce della mancata vaccinazione, però, il presidente del corso di laurea lo ha sospeso dalla frequenza fino a quando non si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati