Studente in classe con un etto di marijuana nello zainetto

di Mauro Favaro

VILLORBA (TREVISO) - Arrestato indopo essere stato trovato in possesso di. È quanto accaduto a un 16enne dell'. Alla fine della settimana scorsa il ragazzo era andato a scuola con un etto di droga nello zaino. Si era seduto normalmente al proprio banco. Senza troppe preoccupazioni. Ma non aveva messo in conto il blitz a sorpresa nell'istituto eseguito dalla Polizia Locale di Villorba in collaborazione con quella di Treviso. Quando ha visto entrare in classe il cane antidroga, il ragazzo è sbiancato. Ormai era troppo tardi per provare a sbarazzarsi del pacchetto di marijuana. Il cane ha immediatamente puntato lo zaino. E all'interno è stata trovata la sostanza stupefacente. A quel punto, vista la quantità difficilmente riferibile a un uso personale, è scattata la segnalazione alla Procura e al tribunale del minori di Venezia e, di seguito, l'arresto.