Denunciato uno studente minorenne a Villorba, in cartella aveva una tranciatrice per il ferro con cui tagliava le catene delle bici

VILLORBA (TREVISO) - Denunciato uno studente minorenne che teneva nello zaino una tranciatrice per ferro. Il ragazzo è stato fermato in Piazza Aldo Moro a Villorba. I Carabinieri della compagnia di Treviso lo avevano notato perché quando alla loro vista, il giovanissimo aveva iniziato ad avere atteggiamenti sospetti. Così sono intervenuti e hanno perquisito lo zaino dello studente. Il sospetto dei militari è che lo strumento potesse servirgli per tranciare delle catene con cui le biciclette vengono fissate alle rastrelliere.