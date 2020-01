Studente pestato sviene a scuola: aggressore fermato dal personale

FONTE - Litigio tra due studenti al Centro di formazione professionale di Fonte. Un ragazzo di 15 anni. P.Z., si Quero è stato aggredito e preso a pugni in faccia e colpito alla mano da un altro studente, anch'egli italiano, dopo un crescendo di insulti verbali. Il 15enne è svenuto per le percosse ed è stato portato in ospedale a Castelfranco Veneto per controlli. L'aggressore è stato fermato dal personale della scuola. © RIPRODUZIONE RISERVATA