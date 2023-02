Lite a scuola davanti alle macchinette del caffè: accoltellato studente di 17 anni

TREVISO - Lite tra studenti davanti alla macchinetta del caffè degenera: uno estrae un coltello e ferisce l'altro. È successo all'istituto Turazza in via Da Milano verso le 11 di giovedì 23 febbraio, al cambio dell'ora. Il personale medico del Suem ha soccorso un 17enne, ferito per fortuna in maniera non grave. La polizia ha fermato un ragazzo e l'ha portato in questura. Sembra che la lite sia nata da una disputa per pochi spiccioli di resto della macchinetta.