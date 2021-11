Malore mentre raggiunge il rifugio sul Col Visentin, ciclista muore davanti all'amico

VITTORIO VENETO (Treviso) - Stroncato da un malore in sella alla bici. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 20 novembre, verso le 14, sopra Vittorio Veneto. Un ciclista stava pedalando lungo il sentiero che porta al rifugio Col Visentin, sulle Prealpi Bellunesi, al confine tra le province di Treviso e Belluno. Con lui c'era un amico. All'improvviso si è accasciato, colto da un malore. Il compagno ha chiamato immediatamente il 118: non c'era un attimo da perdere. Ma non c'era più battito cardiaco.

L'amico gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Ma neppure le manovre di rianimazione dei sanitari del Suem sono bastate a salvargli la vita. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica è atterrato anche l'elisoccorso di Pieve di Cadore. Invano.