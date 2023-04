Capolavoro del padovano Tony Gallo sulle pareti dell'Antica Coloreria Camolei: «E' il più grande murales di Treviso con 350 mq di superficie»

TREVISO - Tony Gallo lascia ancora tutti a bocca aperta, sulle pareti dell'Antica Coloreria Camolei la sua ultima opera d'arte "Il coraggio" che con i suoi 350 mq di superficie, è il murales più grande di Treviso.

L'opera d'arte di Tony Gallo a Treviso

L’ultima opera dell’artista padovano Tony Gallo è stata realizzata su una delle facciate della nuova sede dell’Antica Coloreria Camolei, prossima all’apertura in zona Sant’Antonino, e vuole rappresentare un tributo alla storia dell’azienda, dal 1955 un punto di riferimento in tutto il veneto per la fornitura di vernici a privati e imprese. A farla da padrone sono i colori primari: il blu, il rosso e il giallo, declinati in diverse sfumature e chiamati a fare da quinta al dialogo di due personaggi tipici dell’immaginario dello street artist, una papera che indossa una tutina a strisce bianche e rosse e un soggetto dal becco arancione con elementi antropomorfi che, sdraiato, regge una candela accesa. È proprio la fiammella ad essere il fulcro di tutta l’opera, ricordando l’importanza della rifrazione della luce. Il gioco di ombre che da essa è generato occupa, infatti, l’intera scena, intrecciandosi alla scala cromatica del fondo, che ricorda le sembianze di un arcobaleno. Il murales è stato realizzato con i pigmenti del colorificio ARD Raccanello, fornitore ufficiale dell’artista. «È stato per me un vero onore poter contribuire a dare un’immagine alla nuova sede di questa azienda. Sono sempre stato affascinato dalle persone che si mettono in gioco. – dice Tony Gallo – Ci vuole molto coraggio per realizzare i propri sogni, siano questi personali o professionali. Il coraggio serve per avere la forza di rischiare tutto pur di capire se quella che stai percorrendo è la strada giusta per te. Quando senti che quello che stai facendo per te è giusto, sarà sempre l’amore per quello che fai ad illuminare il tuo cammino futuro».

L'Antica Coloreria Camolei guarda al futuro

Per Antica Coloreria Camolei la collaborazione con Tony Gallo segna la voglia di inaugurare un nuovo percorso di sviluppo. La bottega fondata in centro storico a metà degli anni ’50 da Olindo Camolei è oggi un’azienda di primaria importanza che conta di sette punti vendita tra le province di Treviso, Venezia e Belluno, e che ha intenzione di investire anche su progetti di formazione. «Conoscevamo Tony Gallo e apprezzavamo già le sue opere fresche e piene di energia sparse tra i muri del Veneto. Il suo uso del colore, forte e vitale, e i suoi personaggi così carichi di emozione, capaci di suscitare in chi li guarda la volontà di interrogarsi e vedere la realtà nel profondo, ci hanno convinto che fosse l’artista giusto per rendere unica la nostra nuova sede» afferma Giorgia Camolei, Responsabile della logistica integrata e co-titolare di Antica Coloreria Camolei, che spiega: «Questa gigantesca opera rappresenta per noi una finestra sul futuro della nostra azienda. Non solo per il cambio generazionale che stiamo affrontando internamente, con me e mia sorella Virginia chiamate a raccogliere il testimone da nostro padre Paolo, ma anche per la visione di crescita che abbiamo per gli anni a venire. Il colore per noi è vita e con questo progetto vogliamo trasmettere tutta la nostra passione per il mondo dei colori, consapevoli che siamo pronte ad essere il punto di riferimento e di affiancamento per gli artigiani di oggi e di domani».