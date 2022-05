Streeat Food Truck Festival: all’ippodromo tre giorni dedicati al gusto e alla musica

“Streeat Food Truck Festival”, il primo e originale festival itinerante in Italia che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all'interno di interi weekend, ritorna a grande richiesta per la sua seconda edizione all’Arena della Marca allestita negli spazi dell’Ippodromo Sant’Artemio di Villorba. Da venerdì 6 a domenica 8 maggio i truck coloreranno e profumeranno l’area verde della struttura, per un lungo fine settimana dedicato al miglior cibo da strada, sia italiano che internazionale. Le proposte culinarie dei food truck, provenienti da tutta la penisola, sono difatti varie e la degustazione degli innumerevoli street food sarà arricchita dalla presenza di birrifici artigianali tra i più rinomati d’Italia. L’esperienza gastronomica di Streeat risulta così essere totale e unica, dal dolce al salato ce n’è per tutti i gusti.

Varie le proposte culinarie, provenienti da tutta la penisola e non solo, che il pubblico potrà assaggiare: arrosticini di pecora abruzzese; cartoccio di fritto misto di pesce; pecorino impanato e fritto; olive al tartufo; hamburger di Chianina; pita gyros; dolmades; tzatziki e souvlaki; fritto misto ascolano; piadina romagnola preparata al momento; hamburger di Angus; patatine fritte in diverse varianti; bombette pugliesi alla brace; panzerotti pugliesi; cucina di montagna con funghi porcini; roesti di patate e formaggi d'alpeggio; panino con Cinta Senese affumicata; cannoli siciliani riempiti al momento; pulled pork; costine di maiale; pastrami; brisket; pinsa romana artigianale; porchetta di Ariccia DOP; supplì artigianali; pane e panelle e molto altro ancora. Ad impreziosire l’evento ci sarà poi la selezione musicale di Claudio Trotta di Barley Arts. Per l’occasione, l’ingresso al festival (aperto tutto il giorno e organizzato da Barley Arts e Zenit srl) sarà libero e aperto a tutti.