Stramare, il borgo salvato dallo scrittore: la casa-museo di Lio lo tiene vivo

di Giovanni Carraro

SEGUSINO - «A un certo punto mi sono sentito in dovere di far qualcosa per quel borgo inserito nella valle di Segusino, rimasto disabitato per anni, spesso dimenticato troppo in fretta dagli stessi originari che se ne erano andati alla ricerca di lavoro e maggiori comodità. Oggi, dopo di me che ho rotto gli indugi trasferendomi qui ad abitare, sono arrivate un altro paio di persone fisse. Quindi, non si potrà più dire che è un luogo disabitato, tantomeno abbandonato». A Mariano Lio brillano gli...