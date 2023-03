Strage di Gorgo. L'addio a Barbara Brotto, la 17enne morta nello schianto sulla Bmw. «Era la miglior figlia che potessi avere»

ODERZO (TREVISO) - Duomo di Oderzo gremito per l'ultimo saluto a Barbara Brotto, la 17enne morta alla mezzanotte tra il 4 e il 5 marzo scorsi nel terribile incidente di Gorgo al Monticano. A officiare e presenziare al funerale è stato anche il vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo. Anche Barbara era a bordo di quell'auto, insieme all'amica Eralda Spahillari il cui addio è stato dato sabato pomeriggio nel palasport di Ponte di Piave. Insieme a loro, vittime di questa tragedia, anche i rispettivi fidanzati Daniel Castelli, quello di Barbara seduto insieme a lei nei sedili posteriori, e quello di Eralda, alla guida, Mikele Tatani ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

I ricordi

Barbara è stata descritta da tutti come una ragazza diligente e molto responsabile. Viveva solo con la mamma negli alloggi dell'Ater e lavorava nella pizzeria da asporto Beppo di Riva Monticano anche per aiutarla con le spese. Mamma Grabriella che, come tutti hanno confermato "viveva per la sua piccola", l'ha praticamente cresciuta da sola facendo tanti sacrifici e dandole tutto l'amore possibile. Le ha insegnato l'arte della gentilezza e il potere dell'educazione facendola allo stesso tempo diventare tenace e forte per superare le difficoltà della vita a testa alta. «Era gentile, cortese, educata, senza grilli per la testa e sempre pronta a dare una mano a chi ne aveva bisogno. Sembrava una di quelle ragazze d'altri tempi», racconta chi l'ha conosciuta.

L'addio

Mamma Gabriella all'entrata del feretro nel Duomo si è stretta alla foto della sua Barbara come a non volerla lasciare andare, a non volerle dire addio pur consapevole che lei rimarrà sempre nel suo cuore e la sua sarà una presenza indelebile. Durante tutta la cerimonia gli occhi sono stati fissi sul feretro bianco della sua amata Barbara. Le amiche di Barbara sono entrate nel Duomo con una rosa lilla. Tanta la commozione dei presenti che affollavano la chiesa riempiendo parzialmente anche il piazzale davanti. Il vescovo durante l'omelia ha riportato le parole della mamma di Barbara che ha condiviso con lui durante un incontro: «Era la miglior figlia che potessi avere, perché me l'hanno portata via?» riferisce il vescovo.