Strage di Gorgo al Monticano. Manca il nullaosta per dare l'addio alle amiche morte nello schianto, Eralda e Barbara

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Manca ancora una data per i funerali delle due giovani vittime della strage di Gorgo. Non è infatti stato dato il nullaosta alla sepoltura delle due ragazze decedute la notte tra sabato e domenica scorsi nell'incidente stradale mentre si trovavano a bordo di una Bmw 420 condotta da un 19enne ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Le salme di Eralda Spahillari, 19 anni, di Ponte di Piave, e di Barbara Brotto 17enne, di Oderzo, sono ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio di Oderzo. Il parroco di Oderzo, della frazione di Rustignè, don Angelo Pavan, dove Barbara viveva con la madre, non ha nessuna indicazione su una possibile data dei funerali: «Sono stato già a visitare la madre - dice il sacerdote - e non ci sono parole per descrivere il suo stato d'animo. Per questi ragazzi adesso non possiamo che pregare».