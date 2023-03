Strage di Gorgo. C'è il nullaosta per i funerali di Barbara Brotto e Eralda Spahillari, le due amiche morte nell'incidente a bordo della Bmw

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - C'è il nullaosta per il funerale delle due amiche Barbara Brotto ed Eralda Spahillari morte nell'incidente di Gorgo al Monticano nella notte tra il 4 e il 5 marzo scorso.

Gli accertamenti e la data del funerale

Nella giornata di ieri, 9 marzo, sono stati fatti degli accertamenti sui corpi delle giovani vittime della tragedia di Gorgo al Monticano. E, dopo aver chiarito le cause del decesso, nella mattinata di oggi, 10 marzo, è stato dato il nullaosta per il funerale di Eralda Spahillari di 19 anni e Barbara Brotto di 17 anni che hanno perso la vita a bordo di una Bmw guidata da Mikele Tatani in un terribile impatto a 140 chilometri orari contro un platano a Gorgo al Monticano. In queste ore le famiglie delle due giovani stanno definendo gli ultimi dettagli. Stando alle prime indiscrezioni, l'addio alle due amiche sarà dato con cerimonie separate.

La raccolta fondi per l'addio a Barbara

Nei giorni dopo la tragedia, è stata aperta una raccolta fondi per aiutare la mamma di Barbara Brotto e per sostenere le spese per i funerali. L'iniziativa è stata lanciata sui social attraverso le pagine di Oderzo. «Aiutiamo Gabriella, la mamma di Barbara Brotto - si legge nei messaggi apparsi su Oderzo Segnala -. Oggi Gabriella è colpita da una disgrazia familiare, la si può accompagnare e sostenere, anche con un sostegno economico».