Strage di Gorgo. Autopsia sulle giovani vittime Barbara Brotto ed Eralda Spahillari, slitta il nullaosta per il funerale

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Accertamenti sui corpi delle giovani vittime della tragedia di Gorgo al Monticano. Poi il nullaosta per il funerale che potrebbe essere stato rilasciato già nella giornata di domani, 10 marzo. Sono quindi ancora ore di attesa per definire la data per l'addio ad Eralda Spahillari di 19 anni e Barbara Brotto di 17 anni.

Le cause della morte, autopsia su Barbara ed Eralda

E' stata fatta questa mattina, 9 marzo, l'autopsia sui corpi delle due vittime per chiarire definitivamente le cause del decesso avvenuto nella notte tra sabato e domenica, 4 e 5 marzo, a Gorgo al Monticano. L'impatto violentissimo della Bmw su cui viaggiavano le due ragazze insieme ai fidanzati, contro un platano, non ha lasciato loro scampo.

L'ipotesi del sorpasso

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente ma prende sempre più forma l'ipotesi del sorpasso azzardato. Una sterzata per evitare di essere sorpassati dall'auto degli altri quattro amici. Il contatto tra Polo e Bmw e il bolide che si schianta contro un platano. Un testa-a-testa pestando l'acceleratore poi sfociato in tragedia. Una tragedia dove hanno perso la vita due ragazze residenti nel trevigiano: Barbara Brotto, 17enne di Oderzo ed Eralda Spahillari, 19enne albanese di Ponte di Piave, mentre i rispettivi fidanzati Daniel Castelli, 18enne di Motta di Livenza e Mikele Tatani, 19enne albanese di Pravisdomini (Pordenone) restano in condizioni gravissime ma stabili rispettivamente negli ospedali Ca' Foncello di Treviso e di Mestre. La Volkswagen Polo, condotta da Gezim Qerosi, 18enne albanese di Annone Veneto (Treviso), potrebbe aver avuto un ruolo attivo nell'uscita di strada della Bmw.