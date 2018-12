TREVISO - Notte di grande lavoro per i vigili del Fuoco della Marca: incidenti stradali sono avvenuti dalla sera di Natale all'alba di oggi, Santo Stefano.



Il primo schainto alle 2 in viale Pasteur a Treviso con Suem 118 e carabinieri impegnati: un'auto è finita contro un contatore del gas metano e lo ha completamente divelto. Con i pompieri subito un tecnico del gas sul posto per riportare il sito in sicurezza, lavoro frenetico fino alle ore 4.



Il secondo incidente invece a Carbonera, in via Salvo d'Acquisto: sul posto i vigili del fuoco di Treviso e la polizia stradale, il Suem 118: coinvolta la macchina a metano messa in sicurezza e un tecnico dell'Enel sul posto perché divelto contatore elettrico

