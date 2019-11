Ponti, viadotti e frane: un incubo «Nel Trevigiano trecento punti neri»

di Mauro Favaro

TREVISO - Ponti, viadotti e frane. Lungo le strade del trevigiano ci sono oltre 300 punti considerati a rischio. Non si tratta di grandi opere, ma di una miriade di piccole strutture sparse in tutta la Marca. Il conto è stato fatto dalla Provincia. E non mancano le preoccupazioni, alimentate anche dal crollo del viadotto dell'autostrada A6 Savona-Torino a causa di una frana. Il Sant'Artemio oggi non riesce a controllare tutto. Servirebbero almeno 4,5 milioni per avviare un monitoraggio costante, in modo da avere il polso della situazione in tempo reale. Attualmente non è possibile. «É un problema serio -avverte Stefano Marcon, presidente della Provincia- le strutture sono tutte datate. Non ce ne sono di recenti. E senza un adeguato monitoraggio non si può essere in grado di capire se e quando diventano a rischio».