La strada è a pezzi, i residenti stufi si pagano 30mila euro per sistemarla

di Giampiero Maset

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO - A Ogliano i residenti, tra cui Marcello Silvestrin che è alla guida del locale Gruppo Alpini, non ne potevano più delle condizioni sempre più penose in cui era ridotta una strada pubblica, ma classificata come vicinale, e così si sono rivolti al Comune dal quale hanno ottenuto l'autorizzazione per sistemarla con oneri a loro carico, spendendo la bella somma di 30mila euro. LA POSIZIONE Si tratta di una strada pubblica di competenza comunale con sedime demaniale, denominata vicinale delle Fontane...