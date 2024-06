Incidente a Zero Branco. Perde il controllo del furgone e finisce nel fossato: 46enne ferito. Strada Noalese chiusa

ZERO BRANCO (TREVISO) - Perde il controllo del furgone e finisce nella canaletta, strada Noalese chiusa. All'alba di oggi, 9 giugno, un conducente trevigiano di 46 anni ha perso il controllo del mezzo che stava guidando finendo all'interno di un fossato a bordo della via Noalese a Zero Branco. Intervenuti sul posto i carabinieri, i sanitari del Suem e i vigili del fuoco che hanno recuperato il furgone. L'uomo, affidato alle cure del personale del 118, non sarebbe in gravi condizioni. La strada è stata chiusa al traffico.