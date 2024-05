Caduta massi: chiusa per un mese la strada per il Cansiglio

FREGONA (TREVISO) - Piovono massi sulla strada provinciale che da Fregona sale al Cansiglio. L’ultimo episodio si è verificato domenica. E così l’intervento già programmato dalla Provincia di Treviso sulla sp 422 Alpago-Cansiglio si rende ancora più urgente, tanto da dover chiudere la strada per dare corso ai lavori.

Le ruspe

Rimane invece ancora chiusa, sempre a causa di una frana verificatasi nei giorni scorsi per il maltempo, strada del Caldarment che da Cison conduce a Rolle e Zuel.

Sono iniziati ieri, lunedì, i lavori di messa in sicurezza dei costoni rocciosi che in più punti costeggiano la strada provinciale che sale in Cansiglio. Lavori che inevitabilmente avranno pesanti ripercussioni sulla viabilità per la piana per chi arriva dal versante trevigiano: da lunedì 27 maggio e per un mese, la strada rimarrà chiusa a tutti – veicoli, cicli, pedoni – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Una chiusura che ieri ha colto di sorpresa molti. E non sono mancati i malumori, come quello espresso dal consigliere comunale di Fregona Daniele Dal Mas: «Interdire per un mese la strada di accesso alla piana del Cansiglio è una misura eccessiva». I lavori che interesseranno la sp 422 nel suo tratto fregonese sono importanti come lo testimonia la cifra che la Provincia investe per la messa in sicurezza di questa arteria stradale: 1.316.700 euro. «Un intervento necessario per realizzare opere di protezione dalla caduta di massi sulla carreggiata, a tutela di guidatori, ciclisti e pedoni – sottolineano dal Sant’Artemio - L’opera è stata avviata con modifiche nel tratto stradale dal km 26 sino al km 28», cioè dal bivio per il Pizzoc (che rimane raggiungibile) alla piana (raggiungibile da Tambre). Le modifiche viarie prevedono dal 20 maggio al 27 maggio (al di fuori degli orari di chiusura assoluta) il senso unico alternato regolato da movieri e/o semafori con limitazione della velocità a km/h 30, con possibilità di eseguire delle chiusure per brevi periodi, massimo 10 minuti, durante le quali sarà consentito l'immediato transito ai mezzi di soccorso. Dal 27 maggio al 28 giugno è disposta la chiusura con divieto assoluto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. «I lavori proseguiranno celermente con l’obiettivo di completare quanto prima le opere necessarie, al fine di garantire la massima tutela dei cittadini e limitare i possibili disagi» afferma la Provincia. L’annuncio di questo ennesimo cantiere che si apre sulla sp 422 tra la primavera e l’estate, così come accaduto l’anno scorso e l’anno prima con conseguenti disagi per le attività economiche della piana, ha creato dei malumori.

Il quadro

Resta intanto massima l’attenzione su tutto il versante delle prealpi per le possibili conseguenze legate al maltempo in arrivo nelle prossime ore. La situazione è monitorata ora per ora dai tecnici di comuni e Provincia, sul fronte delle frane e degli smottamenti, che la scorsa settimana sono stati registrati da Villorba, a Catena, dove c’è stato un cedimento vicino all’autostrada, a Cison.