TREVISO - «Piazza dei Signori è il salotto buono della città e come tale va tutelato». Partendo da questo principio il sindaco Mario Conte si appresta a una nuova stretta: verrà modificato il regolamento che disciplina la concessione della piazza per eventi, concerti, manifestazioni. Gli appuntamenti saranno ridotti al minimo indispensabile perché l'obiettivo è uno solo: tenere la piazza il più libera possibile, a disposizione di cittadini e visitatori e non danneggiare i locali e le attività commerciali che la circondano. «Dobbiamo entrare in un'ottica turistica - spiega il sindaco - la piazza va quindi preservata e tutelata. Non può essere sempre occupata da qualcosa. I visitatori arrivati in città e conquistati dal nostro centro storico, hanno il diritto di poterla visitare e vedere in tutta la sua bellezza. Piazza dei Signori ha bisogno di fare un salto di qualità».