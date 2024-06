VITTORIO VENETO (TREVISO) - Assolto per non aver commesso il fatto. La Corte d’appello di Venezia, accogliendo la tesi dell’avvocato Giuseppe Gulli, ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Treviso nei confronti di Stefano Milacic, il meccanico 52enne di Carpesica che era stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione (con tanto di sconto di un terzo della pena in virtù del rito abbreviato, ndr) perché considerato l’uomo che confezionò l’ordigno esplosivo fatto saltare nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2018 davanti all’ingresso del liceo Flaminio a Vittorio Veneto. Ordigno che, secondo l’accusa, era stato posizionato da Fabio Piasentin, 48enne di Vittorio Veneto, che per quei fatti è ancora sotto processo. Dunque Stefano Milacic, che era stato ribattezzato “bombarolo”, non è affatto un bombarolo.

LE INDAGINI

A indicare Milacic e Piasentin come gli autori del raid al liceo Flaminio era stato il 28enne Alessio Da Dalt, inizialmente anche lui indagato sulla base di alcuni riscontri ottenuti attraverso delle intercettazioni telefoniche. Una volta individuato, Milacic era anche stato arrestato, nel dicembre 2018, dagli agenti della Digos e della squadra mobile della questura di Treviso. Lui, appassionato di armi e membro di associazioni combattentistiche, si era sempre dichiarato estraneo ai fatti. Per la Procura di Treviso, però, era stato lui a fabbricare quell’ordigno.

IL PROCESSO

Ottenuta questa assoluzione, ora Milacic punta a ottenerne un’altra. Ovvero quella relativa all’accusa di possesso illegale e detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, per la quale il pubblico ministero ha già formulato una richiesta di condanna a 4 anni di reclusione. Secondo l’accusa sarebbe lui, infatti, il proprietario dell’armamentario tra pezzi di mitragliatori Ak-47, caricatori e munizioni ritrovati dentro due sacchi, in due punti differenti, nascosti in una canaletta dell’Enel, a Scomigo di Conegliano. L’avvocato Gulli, in quasi due ore di arringa finale, ha smontato le ipotesi accusatorie basandosi principalmente sulla perizia disposta dal tribunale riguardo il segnale gps installato nell’auto di Milacic, piazzata nel corso delle indagini per risalire all’autore della bomba al liceo Flaminio. L’avvocato Gulli ha sottolineato come nel punto in cui è stato ritrovato il primo sacco, a monte del canale, la Panda di Milacic non è mai transitata. Mentre nel secondo punto il localizzatore dimostra come la vettura sia transitata ma non si sia mai fermata. La sentenza è prevista per il 9 luglio.