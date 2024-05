PREGANZIOL (TREVISO) - Il vicesindaco uscente di Preganziol, Stefano Mestriner, non parteciperà alla corsa elettorale di giugno al fianco di Elena Stocco per un errore formale nella compilazione del documento di accettazione di candidatura. «Una svista totale - spiega affranto Mestriner - che però mi è costata cara.

Da sempre mi sono occupato della parte organizzativa delle candidature e delle liste e non era certo la prima volta che compilavo documenti di questo tipo. Purtroppo la stessa attenzione che ho riservato agli altri non l’ho avuta per me stesso e non ho messo una firma sul mio modulo».

L’ERRORE

Un vizio di forma purtroppo non sanabile, che ha portato all’esclusione del vicesindaco dalla lista civica dell’attuale primo cittadino, Paolo Galeano, che adesso presenta solamente 15 candidati. «È un vero peccato - ha commentato Galeano - perché Stefano è un politico di lunga esperienza, un componente storico che ha partecipato alle ultime quattro elezioni. So quanto sia dispiaciuto per questo errore, ma comunque non si è perso d’animo e sta continuando a lavorare con noi». Mestriner infatti ha deciso, nonostante lo sconforto, di non smettere di partecipare alla campagna elettorale, mettendo comunque al servizio della candidata di centrosinistra la sua importante esperienza come politico locale. «Un errore di distrazione che però non mi impedisce di affrontare la campagna elettorale come uno dei nostri tanti militanti che ogni giorno sono sul territorio - ha sottolineato Mestriner - e, nonostante il grande rammarico iniziale, perlomeno non è stato un errore che ha danneggiato altri candidati, ma solamente me stesso».

IL CONTROLLO

La svista è emersa durante il controllo documentale fatto dalla circoscrizione circondariale, ma non è stato in alcun modo possibile correggerlo. «Quando lo abbiamo appreso, per noi tutti è stato un grandissimo dispiacere. - ha commentato Elena Stocco - Stefano è una risorsa molto importante e continuerà a fare campagna insieme a noi per raggiungere l’obiettivo. Perché così è sempre stato in questa squadra, a prescindere dal ruolo puntuale di ciascuno». In campo dal 1999, Stefano Mestriner ha alle spalle ben 25 anni di carriera politica sul territorio di Preganziol. Due volte assessore, dal ’99 al 2009, con i due mandati di Franco Zanata, ha poi passato cinque anni all’opposizione con l’amministrazione Marton e altri 10 da vicesindaco a fianco di Paolo Galeano. «È stato davvero un brutto colpo, perché era il momento in cui si sarebbe avuto in parte riscontro del lavoro fatto negli scorsi anni - tira le fila Mestriner - ma non si può far altro se non guardare avanti e affidarsi agli altri membri della squadra».