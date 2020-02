​La rinascita di Stefanel parte con la collezione donna autunno/inverno 2020-2021

TREVISO -presenta ladonna per l'autunno/inverno 2020-2021 e riparte dal knitwear per dare avvio al nuovo corso aziendale. La proposta dell'azienda trevigiana di Ponte di Piave per la stagione F/W 20-21 è frutto della collaborazione con la responsabile della Direzione Creativa recentemente insediata nell'azienda trevigiana, la stilista Sarah Lawrence, che ha disegnato i capi con il team interno. Sarah Lawrence è entrata in Stefanel nel luglio 2019.Forte di un'esperienza ventennale nell'ambito del design della moda, ha collaborato con prestigiose realtà del settore quali Tommy Hilfiger, Emilio Pucci, Givenchy, Brioni Donna, oltre che per brand emergenti e primarie scuole di design come, ad esempio, la Central St Martins di Londra. L'evento rappresenta contemporaneamente un traguardo e un nuovo punto di partenza che rafforza ulteriormente la volontà di dare continuità alle attività. Il commissario straordinario avv. Raffaele Cappiello, presente all'evento, ha sottolineato come l'evento confermi la piena operatività aziendale e le potenzialità del marchio nonché dell'esperienza maturata in oltre 60 anni di attività che potranno trovare la migliore valorizzazione nell'ambito del programma presentato al Ministero dello Sviluppo Economico.