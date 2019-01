Crisi Stefanel, la rabbia dei laboratori: «Tenuti all'oscuro e nessuno ci informa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONTE DI PIAVE - «Da parte dellac'è la più assoluta omertà. Lavoriamo per l'azienda da molti anni. Nonostante questo, però, finora». È la voce che si alza dai laboratori tessili della zona di Ponte di Piave, che tirano avanti con le commesse ricevute proprio da Stefanel. Negli anni 80 ce n'erano decine. Poi sono via via calati. In paese si respira un'aria da fine epopea. Sta cedendo, forse in modo definitivo, un marchio che ha fatto la storia di Ponte di Piave. Ma la questione non è soltanto simbolica. Sarebbe triste, ma non così drammatico. Qui, invece, c'è ancora un indotto che adesso rischia di colare a picco. Pur non essendo dipendenti diretti, diverse famiglie della zona gestiscono laboratori che di fatto campano con il lavoro per Stefanel. Cosa ne sarà di loro? «Aspettiamo che qualcuno ci dica qualcosa allargano le braccia fino a questo momento l'azienda non si è fatta avanti. Sappiamo solo quello che leggiamo sui giornali».