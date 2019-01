Crisi Stefanel, rischio chiusura dello stabilimento: 89 dipendenti in bilico

di Gianandrea Rorato

PONTE DI PIAVE - Iltorna a farsi concreto per gliche lavorano nella sede trevigiana del noto marchio di abbigliamento. È quanto è emerso dopo il vertice convocato a Venezia dall'assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, insieme alla direzione del gruppo e a rappresentanti di Assindustria Venetocentro. Dall'incontro erano attese indicazioni per l'immediato futuro dell'azienda, ora controllata dai fondi Oxy-Attestor Italia, da anni al centro di una difficile situazione finanziaria. È anche attesa in questi giorni una risposta del Tribunale di Treviso relativamente a una seconda richiesta di concordato in bianco in tre anni avanzata dalla società la quale, in ogni caso, non ha nascosto oggi l'intenzione di