Stefanel, accordo firmato: cassa integrazione dall'11 febbraio. Obiettivo: risanare il gruppo

Si è tenuto al Mise il sul gruppo d'abbigliamento Stefanel , presieduto dal vicecapo di Gabinetto Giorgio Sorial, per discutere sulla situazione occupazionale e produttiva dell'azienda, che si trova attualmente in concordato preventivo. Lo si apprende da una nota del Mise.Erano presenti il management dell'azienda, la Regione Veneto e le organizzazioni sindacali. L'azienda - come era stato richiesto da Sorial - hache ha l'obiettivo diil, attraverso unae dei relativi punti vendita e di riposizionarlo sul mercato attraverso laNell'ambito del piano viene quindie dei punti vendita, attraverso il ricorso agli. È stato infattial Ministero del Lavoroper la concessione della. Sorial si è impegnato a mantenere al MiSE un tavolo di monitoraggio periodico sul percorso di rilancio dell'azienda.