Stefanel, nuovo bando di gara per l'acquisto degli asset

TREVISO - Un nuovo bando per l'aggiudicazione degli asset posti in vendita dal gruppo Stefanel, di Ponte di Piave (Treviso), in amministrazione straordinaria, è stato pubblicato oggi dal commissario, Raffaele Cappiello, non essendo riuscita la gara bandita il 18 giugno scorso.

La procedura riguarda l'azienda Stefanel, comprensiva dell'immobile di produzione di Ponte di Piave, il marchio e la rete di vendita, e la controllata Interfashion Spa, di Rimini. Le eventuali manifestazioni di interesse potranno essere inviate, entro il termine del 20 novembre.

