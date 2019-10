di Lucia Russo

RIESE PIO X (TREVISO) - Wellness, palestra e ora anche l'orto: «Siamo attenti al benessere dei nostri seicento dipendenti».di Riese Pio X leader nel mercato dei dispositivi per il lavaggio e la sterilizzazione in ambito medicale e farmaceutico, si conferma ancora una volta promotrice del benessere del proprio personale e, dopo quello fisico, ora punta al consolidamento di quello psicologico con un'attività green. Da luglio, l'azienda ha iniziato a rinnovare gli spazi conviviali a partire dal servizio mensa. Ha poi introdotto un'area wellness, con attrezzature per l'esercizio fisico, e un terreno per dar vita all'orto aziendale.