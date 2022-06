Tre giorni di stop al collegamento ferroviario tra Treviso e Venezia Mestre

TREVISO - Un fine settimana lungo senza treni. Interrotto il servizio ferroviario da sabato 25 giugno a lunedì 27 giugno il tratto di linea tra le stazioni di Treviso e Venezia Mestre. Un'interruzione continuativa che inzierà dall'una di sabato e terminerà alle 4 di lunedì. Soppressi tutti i treni tra le due stazioni. Il servizio non rimarrà però fermo, i treni saranno sostituiti da 136 autobus in partenza ogni 30 minuti che fanno da sponda tra le due stazioni. C'è in particolare un collegamento di bus diretto Treviso-Venezia Mestre, andata e ritorno, via autostrada e anche un collegamento bus in via terralio che andrà a servire anche le fermate intermedie di San Trovaso, Preganziol, Mogliano Veneto e Mestre Ospedale. Inevitabili i disagi per i pendolari e possibili ritardi nonché un aumento temporaneo dell'inquinamento acustico urbano, diurno e anche notturno.