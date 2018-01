È sempre stanca: così Cinzia ha scoperto il tumore. Morta a 41 anni

di Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ODERZO - Si è spento il dolce sorriso di. La donna, pur avendo un carattere riservato, era piuttosto conosciuta. Impossibile dimenticare il suo carattere solare, il suo sorriso radioso da cui traspariva una luce speciale. Era molto apprezzata nell'azienda dove lavorava, lache si trova nella zona industriale di Rustignè. Il tumore che l'aveva colpita al cervello si era manifestato in modo subdolo. Era stata ipotizzata una, capita a tutti di essere un po' giù di corda. Poiché il malessere non si risolveva la donna si era sottoposta ad indagini più approfondite. Il risultato, a ottobre, era stata la terribile diagnosi. Era seguito il tentativo disperato di un intervento chirurgico che non ha dato però l'esito sperato. Negli ultimi tempi Cinzia Nardo era assistita alla Casa dei Gelsi di Treviso, la struttura voluta e realizzata dall'Advar. È venuta a mancare nelle prime ore di sabato mattina. Il funerale sarà celebrato martedì, alle 15, in Duomo...