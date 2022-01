PREGANZIOL (TREVISO) - «Una giustizia così lenta non ci tutela. Da cinque anni il mio ex compagno non versa un centesimo degli assegni di mantenimento per nostra figlia. A gennaio doveva esserci l'udienza penale ma è stata rinviata fra un anno esatto. E il processo per stalking inizierà soltanto a ottobre del 2023. È una vergogna». A puntare il dito, indignata, contro la giustizia lumaca di Treviso è Ilenia M., imprenditrice di Preganziol (Treviso) e mamma di una bambina di 6 anni, che lei si trova a mantenere da sola «senza ricevere il becco di un quattrino» dall'ex compagno. La loro relazione si è interrotta poco dopo la nascita della bimba. E da allora è stata una strada in salita, resa ancora più faticosa dalle lungaggini della giustizia trevigiana. «Combatto da 5 anni: lui non passa gli alimenti. Finalmente doveva iniziare il processo penale ma l'udienza è stata rinviata perché manca personale. Intanto continua a vedere la figlia senza contribuire al mantenimento - spiega la donna, ormai esasperata -. Non credo di essere l'unica in questa situazione: chissà quante altre donne sono messe come me, nella totale indifferenza».



GIUSTIZIA LUMACA

Che la giustizia della Marca sia in condizioni difficili è cosa risaputa. Tre i fattori principali che la crocifiggono: l'emergenza Covid, la carenza di personale (magistrati e personale amministrativo) e il maxi processo Veneto Banca, che ha fatto slittare in avanti moltissimi processi per reati minori. Il risultato è l'aumento dei procedimenti pendenti e il dilatarsi dei tempi necessari a concluderli, come evidenziato dal procuratore generale di Venezia Federico Prato e dal presidente della Corte d'appello di Venezia Carlo Citterio nel report stilato in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario. A farne le spese è anche Ilenia.

Il calvario è iniziato cinque anni fa, da quando cioè è finita la storia d'amore con l'ex compagno. Una rottura tutt'altro che serena. «Ho dovuto fare i conti con minacce, persecuzioni, pedinamenti. Mi cercava, mi controllava», racconta la donna, che si è dovuta scontrare anche con il suo netto rifiuto di passare gli alimenti per la piccola. Ha sopportato sperando che le cose migliorassero. Invece no. Così due anni fa si è decisa a intraprendere le vie legali, affidandosi agli avvocati Silvia e Niccolò Manildo del foro di Treviso. «La denuncia per stalking l'ho dovuta presentare per ben due volte: la prima volta è stata archiviata, la seconda invece, suffragata anche dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, ha portato al processo. Peccato che la prima udienza sia a ottobre del 2023. Praticamente una fa in tempo a morire nel frattempo...». L'altro fronte aperto è quello degli assegni di mantenimento. «Il mio ex non ha mai versato un soldo per la bambina. Eppure non è in ristrettezze economiche, anzi. Lui si gode i suoi agi, io devo provvedere da sola ai bisogni di mia figlia». L'imprenditrice sta combattendo anche una terza battaglia, quella per ottenere l'affidamento esclusivo della piccola «visto che tra le altre cose, il padre l'ha persa due volte mentre era con lui». Per lei la battaglia è ancora lunga.