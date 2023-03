TREVISO - «Sto tornando. Mi sono tagliato i capelli così la polizia non mi riconosce». Sono gli ultimi inquietanti messaggi ricevuti da Anna (nome di fantasia), la barista romena perseguitata dal suo ex che da due settimane chiede l'arresto di quell'uomo pericoloso. Ionut Daniel Neculae, 36 anni, ex poliziotto rumeno. L'uomo, condannato in patria e arrestato l'anno scorso a Treviso per essere piombato in casa della ex minacciandola con un coltello. Nel frattempo la donna lo ha denunciato due volte per stalking. «Se non lo mettono in galera ammazza me e la mia bambina, come ha minacciato di fare. Mi ha già bruciato la macchina e lasciato un avvertimento sotto casa: un sacco con la custodia di un coltello in mezzo ai vestiti della piccola. Cos'altro deve succedere?» si chiede Anna, terrorizzata.

L'escalation di violenza, dall'auto in fiamme alle minacce