TREVIGNANO (TREVISO) - Evade dai domiciliari per andare al bar: stalker arrestato. A Trevignano i carabinieri hanno arrestato per evasione un 41enne che, sottoposto agli arresti domiciliari da gennaio dopo aver violato una misura di divito di avvicinamento emessa a suo carico dall'autorità giudiziaria, era uscito di casa, senza permesso. La pattuglia, non trovandolo a casa, si è messo subito sulle sue tracce rintracciandolo in breve tempo in un bar di Trevignano. Dopo la convalida dell'arresto l'uomo è stato rimesso ai domiciliari.