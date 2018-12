Stage per neolaureati: quaranta posti a 800 euro al mese

di Mattia Zanardo

TREVISO - Da un lato, faticano a trovare personale con competenze adeguate alle proprie necessità. Dall'altro, però, le imprese nostrane, soprattutto quelle piccole o medie, sono poco propense ad assumere giovani laureati. Per cercare di forzare questa strettoia, alla Camera di commercio di Treviso e Belluno hanno deciso di favorire l'incontro tra le due parti in causa. È nato così un programma di stage formativi retribuiti per neolaureati, nelle aziende del territorio. Quaranta i posti a disposizione per ora, sotto forma di borse di tirocinio. Per finanziarle l'istituzione di piazza Borsa ha stanziato 120mila euro: la Cciaa, infatti, coprirà circa metà dell'indennità mensile destinata allo stagista (intorno agli 800-850 euro), mentre il resto è a carico dell'impresa ospitante.