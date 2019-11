​Lo spritz? Tutto ancora da scoprire: ecco le 12 varianti del famoso aperitivo

di Elena Filini

QUINTO (TREVISO) - Non è vero che dopo il terzo gli spritz sono tutti buoni. E' vero piuttosto che l'incontro prosecco e selz può dare vita a una grande varietà di aperitivi e cocktail. Quasi uno a seconda dell'umore o della latitudine. Nessuno ci aveva pensato compiutamente mae responsabile marketing del, hanno voluto dedicare una serata a tema alla costruzione di una vera e propria carta degli spritz. E quale occasione migliore della Tiramisù Woorld Cup per partire con il numero zero? La degustazione inizia in una sala illuminata dalla luce delle candele. E la scelta da subito si pone come per nulla scontata. Non volendo rischiare si può andare sul classicissimo, che qui si chiama Happy Together (Spritz Aperol).