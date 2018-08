Pazzi per lo spritz: è la bevanda dell'anno nei locali di New York

di Denis Barea

Dimenticatevi del Prosecco, del radicchio rosso, della Casatella e del Montasio. Nella speciale classifica del mangia e bevi, che si gusta dalle nostre parti, a scalare la graduatoria di gradimento, soprattutto Oltreoceano, locon l'. Già da un paio d'anni la bevanda si è installata al primo posto. D'accordo, non è esattamente un prodotto locale né una primizia agroalimentare, ma il successo è talmente travolgente che se una volta quando stavamo negli States per far capire da dove venivamo eravamo costretti al solito vicino a Venezia, adesso nei posti di tendenza sparsi un po' per tutta l'America dite Treviso, dove si beve tanto spritz e tutti capiranno. Meglio delle mappe di Google.