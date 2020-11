TREVISO «La severità è giustificata dal grosso pericolo che stiamo correndo. Il rischio concreto è che si arrivi a chiudere tutto». Il prefetto Maria Rosaria Laganà stoppa sul nascere le polemiche legate ai provvedimenti presi dalla polizia locale di Treviso nei confronti del caffè Artistico di via Santa Caterina: multa da 400 euro e cinque giorni di chiusura per aver accolto clienti anche dopo le 18, orario oltre il quale i pubblici esercizi devono abbassare le saracinesche per rispettare i provvedimenti anti contagio. «Le forze dell'ordine di certo non prendono di mira chi tiene aperto per un minuto o due oltre l'orario previsto o mentre sta tirando giù la serranda - precisa - ma se in questi giorni hanno un atteggiamento più severo, tutto è giustificato dalla situazione che stiamo vivendo. Non c'è nessun accanimento».

ALTA TENSIONEIl caso del caffè Artistico è significativo: il controllo della polizia locale è arrivato dopo le segnalazioni fatte da residenti e passanti. «Qui non si tratta di delazioni - precisa il sindaco Mario Conte - se tu sei un esercente corretto e vedi che altri si comportano male, ti girano. E mi pare giusto. La polizia locale è intervenuta dopo ripetute segnalazioni da parte di cittadini e di qualche esercente. Cosa ha trovato? Persone che consumavano all'interno e all'esterno del bar dopo le 18. Per questo è scattata prima la sanzione e poi la chiusura». Il sindaco è irritato: «Le forze dell'ordine non si divertono di certo. Ma se ci sono delle regole devono valere per tutti. Io dico, non dovrebbe nemmeno servire la polizia urbana. Bisognerebbe agire in coscienza per tutelare se stessi e la propria famiglia. Comunque lo ribadisco: siamo intervenuti dopo segnalazioni reiterate per fatti accertati». Il primo cittadino tiene a ribadire che le segnalazioni sono state numerose: per questo al locale sono stati comminati 400 euro di multa e la chiusura. Non passa quindi la narrazione della birra comprata all'improvviso da un cliente che si è introdotto nell'esercizio. E quindi, di vicini invidiosi che segnalano e di forze dell'ordine insensatamente inflessibili. Il sindaco, il comandante della polizia, e anche la Fipe confermano che l'infrazione c'è stata. «Non entriamo mai nel merito delle specifiche sanzioni e nei report non diamo mai le generalità dei locali - precisa Andrea Gallo - In ogni caso, i titolari possono presentare le memorie difensive nei termini previsti dalla legge e riportati sul verbale. Ma gli agenti, quando elevano una sanzione, fanno tutte le valutazioni del caso e se sanzionano è perchè hanno ritenuto che ci fossero i presupposti».

LA REPLICAI proprietari del Bar Artistico, che hanno anche fatto il pieno di solidarietà, non vogliono commentare lo stop. «Stiamo cercando di mantenere un basso profilo per evitare di creare confusione. Abbiamo deciso di non rilasciare dichiarazioni». Forse un'implicita ammissione di colpa? «Non conosco i dettagli e non voglio certo dare la croce addosso a nessuno - interviene la presidente Fipe trevigiana Dania Sartorato - ma è meglio attenersi alle disposizioni. Tengo a richiamare tutti al rispetto delle regole: le restrizioni sono tutto sommato accettabili. Mi sembra che ancora in troppi ignorino che siamo stati inseriti nella fascia gialla ma che siamo a un passo da quella arancione. Ci vuole buonsenso e razionalità. Agire con leggerezza è davvero pericoloso».

IL RISCHIOSartorato ricorda a tutti qualche pericolo incombe: «Quando finalmente la scorsa settimana abbiamo gioito perchè il Governo ha mantenuto il Veneto in zona gialla, il primo commento è stato, vediamo di restarci. Dobbiamo gestire le limitazioni che oggi sono sostenibili e ci consentono comunque di lavorare e non forzare inutilmente la mano». E sul coefficiente di allerta torna infine il sindaco Mario Conte. «Sono abbastanza arrabbiato. Veniamo attaccati dai cittadini sui social perchè i controlli non sono sufficienti, poi se sanzioniamo veniamo criticati. Il decreto prescrive poche cose e molto precise. Dobbiamo adeguarci punto e basta». Infine Conte si toglie anche un sassolino dalla scarpa. «Abbiamo sanzionato anche adolescenti che fanno assembramento e non indossano la mascherina. E voglio dire ufficialmente ai loro genitori di smetterla di intasare la posta del sindaco e del Comune con le loro lamentele. Mettetevi il cuore in pace».

