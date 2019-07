​Ragazzini sul tetto della scuola: li salvano i pompieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPRESIANO - Attimi di paura ieri sera a Spresiano. Verso le 22 quattro ragazzini si sono arrampicati fin sul tetto della scuola media Logarini di via Ugo Foscolo. Non è ancora chiaro come abbiano fatto a salire a così tanti metri d'altezza. Quel che è certo è che hanno rischiato davvero grosso. L'allarme è stato dato da alcuni residenti che all'improvviso hanno visto alcune figure muoversi sulla copertura dell'edificio. A quel punto, temendo il peggio, sono scattati i soccorsi. Sul posto si...